Здоровье лидера и без того вызывало опасения правительства

Чешский президент Милош Земан подхватил COVID-19. Об этом сообщают местные СМИ.

Сегодня, 25 ноября, его выписали из госпиталя, в котором он находился на лечении с 10 октября. У главы страны, по данным врачей, имеется ряд серьезных хронических заболеваний, в числе которых – цирроз печени. В больнице он был на искусственном вскармливании через зонд.

В связи с заражением коронавирусом Земана было принято снова госпитализировать. Состояние 77-летнего лидера удовлитворительное, у него нет внешних признаков заболевания. При этом сообщается, что несколько дней назад ему сделали третью прививку от COVID-19.

Сейчас по всей Чехии объявлен режим чрезвычайной ситуации на ближайшие 30 дней в связи с новой вспышкой заражений ковидом. За последние сутки там было зафиксировано более 18 тысяч заболевших. Всего от последствий инфекции в стране умерло 32,5 тысячи человек.

Напомним, длительное пребывание президента в больнице побуждало правительство принять решение об отстранении Земана от должностных полномочий из-за недееспособности. Однако этого не произошло. Вместо лишения президентских обязанностей он принял отставку правительства на фоне скандала с распространением коронавируса в стране. Премьер-министр и президент перекладывали друг на друга ответственность за пришедшейся на страну инфекционный удар.