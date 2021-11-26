Автор инициативы считает, что теперь у общества иные запросы

Киевский городской совет опубликовал петицию с требованием о смене пола для монументальной скульптуры "Родина-мать", которая является одним из главных символов города. Автором обращения выступил Александр Артемов, заявивший о том, что первоначальный замысел с эстетикой Советского союза уже не соответствует требованиям общества в политическом и идеологическом смысле.

Автор предложил сделать из монумента памятник архангелу Михаилу, так как изображенная женщина вполне, на его взгляд, мужеподобна. Общественник считает, что достаточно избавиться от груди, сменить герб Советского Союза на киевский и пристроить сзади крылья.

При наличии дополнительных средств, добавил Артемов, крылья можно сделать подвижными, чтобы они шевелились на ветру. Снос монумента не выгоден с экономической точки зрения, к тому же, заявил автор инициативы, памятник уже давно является визитной карточкой Киева и стал частью городских очертаний.

Монумент стоит почти 41 год. Скульптура высотой в 62 метра держит в руке шестнадцатиметровый меч, в другой – щит с советским гербом. Общая высота монумента превышает сто метров, он виден со всех отдаленных частей города, указывает "Общественная служба новостей".

Не так давно киевский горсовет вынес одобрение по инициативе о сносе памятника дружбы с Москвой, который установили примерно 20 лет назад в одном из скверов. Вопрос был вынесен на голосование в местном парламенте, 80 депутатов из 120 выступили "за". Знак решили сдать администрации Голосеевского района, чтобы превратить в предмет экспозиции "музея тоталитаризма".