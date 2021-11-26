Мужчина скрылся от правоохранительных органов

Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение театральному актеру Вячеславу Сикоре по нескольким статьям уголовного кодекса РБ. Пресс-служба ведомства сообщает, что он занимался разжиганием социальной вражды, а также оскорблял главу государства Александра Лукашенко и других представителей власти.

По данным следствия, мужчина скрылся от органов правопорядка до возбуждения уголовного дела. Отмечается, что прокуратура санкционировала в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители провели обыск по месту жительства Сикоры, изъяли компьютерную технику и допросили его родственников.

В СК РБ полагают, что артист совершал противоправные действия непосредственно в сети Интернет. В частности, с августа по сентябрь прошлого года гражданин публиковал в соцсетях видеоролики с оскорблениями в адрес Лукашенко и белорусских силовиков. Установлено, что 48-летний мужчина ранее был судим.

Кроме того, в ведомстве отчитались, что одно только следственное подразделение Могилевской области, где проживал обвиняемый, за аналогичные правонарушения возбудило 240 уголовных дел в течение года.

К слову, ранее белорусские СМИ сообщили о массовых увольнениях граждан, поддерживающих оппозицию. Сокращенные сотрудники госпредприятий не исключают, что списки на увольнения спускают из КГБ РБ.