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Глава России Владимир Путин наградил шестерых спасателей, которые отправились на выручку горнякам шахты "Листвяжная", орденами мужества. Пятерым из них знак почета присвоили посмертно.
О решении президента сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.
Также будут награждены те люди, которые помогали выбираться из шахты горянкам и спасателям. Об этом рассказала глава Кузбасса Сергей Цивилев.
Напомним, 25 ноября на шахте произошла трагедию. В результате взрыва метана погиб 51 человека, 64 пострадали, пишет телеканал "360". Сегодня, стало известно, что один спасатель выжил.
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