Путин наградил погибших спасателей с "Листвяжной" орденами

Президент РФ подписал соответствующий указ

Глава России Владимир Путин наградил шестерых спасателей, которые отправились на выручку горнякам шахты "Листвяжная", орденами мужества. Пятерым из них знак почета присвоили посмертно.

О решении президента сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Также будут награждены те люди, которые помогали выбираться из шахты горянкам и спасателям. Об этом рассказала глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, 25 ноября на шахте произошла трагедию. В результате взрыва метана погиб 51 человека, 64 пострадали, пишет телеканал "360". Сегодня, стало известно, что один спасатель выжил

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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