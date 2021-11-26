Президент РФ подписал соответствующий указ

Глава России Владимир Путин наградил шестерых спасателей, которые отправились на выручку горнякам шахты "Листвяжная", орденами мужества. Пятерым из них знак почета присвоили посмертно.

О решении президента сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Также будут награждены те люди, которые помогали выбираться из шахты горянкам и спасателям. Об этом рассказала глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, 25 ноября на шахте произошла трагедию. В результате взрыва метана погиб 51 человека, 64 пострадали, пишет телеканал "360". Сегодня, стало известно, что один спасатель выжил.