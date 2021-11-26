Москва сохранила привычный ход жизни в пандемию

Москва сохранила привычный ход жизни в пандемию
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вовремя принятые решения позволили избежать кризиса в экономике и социальной сфере

Из-за пандемии COVID-19 Москве приходится мириться с определенными ограничениями, которые сохранятся, по-видимому, еще продолжительное время. Об этом предупредил мэр Сергей Собянин.

Он призвал москвичей быть оптимистичнее, подчеркнув, что столица продолжает жить и развиваться, несмотря на временные трудности.

Действительно, на фоне ситуации в европейских городах становится очевидно, что Москва не только успешно преодолевает коронавирусный кризис в плане экономики, но и привычный ход общественной жизни практически не нарушен. Работают театры и музеи, торговые и развлекательные центры, рестораны и кафе. Дети учатся и ходят в садик, плановая медицинская помощь оказывается в полном объеме, дома и дороги строятся. Движение общественного транспорта не сокращалось даже в период всеобщих выходных.

"Злые языки говорят, что для мэрии определяющим является эффективность работы системы городского хозяйства, а не объект приложения сил, будь то пандемия, уборка снега или функционирование транспортной инфраструктуры",

– указывает политолог Леонид Давыдов в телеграм-канале "Давыдов.Индекс".

Одна из последних инициатив Собянина, вызвавших общественный резонанс, касалась привлечения мигрантов к неквалифицированному труду в Москве. Раньше их активно привлекали на столичные стройки, но за последние месяцы иностранцев стало на таких объектах вдвое меньше. Объем строительства при этом не пострадал. Это говорит о том, направление на сокращение трудовых мигрантов в рамках городского заказа было выбрано верно.

Теперь власти города предлагают пересмотреть подход к найму мигрантов на работу дворниками, чернорабочими в сфере ЖКХ. Их вполне могут заменить россияне, в том числе жители других регионов страны, испытывающие проблемы с трудоустройством. Многие поддержали идею Собянина, особенно в свете ряда неприятных историй, связанных с большим скоплением мигрантов. Но некоторые запаниковали: а не погрязнет ли Москва в сугробах без лопат в руках приезжих из Средней Азии.

"Зимы приходят и уходят, а москвичи в любую погоду требуют качества сервиса в своей среде обитания",

– отмечает в своем комментарии Леонид Давыдов.

Ранее эксперты сравнили ситуацию с COVID-19 в Москве и других европейских столицах и сделали вывод, что власти города вовремя приняли ряд ограничений, благодаря которым был остановлен рост заболеваемости и ситуация не стала критической. Чего не сказать про Европу, где сегодня вынуждены объявлять жесткие локдауны, лишая жителей рождественских праздников и доводя бизнес до разорения. Вопрос с мигрантами аналогичен: важно вовремя сделать взвешенные шаги, чтобы потом не пришлось экстренно реагировать на доведенную до пика проблему и преодолевать печальные последствия кризиса.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

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