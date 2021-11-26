Москва занимает первое место в мире по количеству убранного снега в сжатые сроки

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В случае снегопада на очистку улиц столицы готовы выйти более 19 тысяч единиц специализированной техники, не считая малых средств механизации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня Москва с точки зрения количества вывозимого и убранного снега и сроков – номер один в мире, никто так оперативно не занимается этой проблемой",
– подчеркнул Сергей Собянин в интервью РИА "Новости". По его словам, город полностью готов к зиме и отопительному сезону.
Ранее сообщалось, что в столице работает 56 снегосплавных пунктов. Их мощностей хватит, чтобы ликвидировать сугробы на улицах после самого обильного снегопада за 3-5 дней. При этом автомобильные трассы, проходы пешеходов к транспортным остановкам и станциям метро очищаются от снега максимально оперативно.
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ведь у них зарплаты то намного больше чем за москвой))
чего рабам то не убирать после