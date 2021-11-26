Многодетных москвичей стало в 2,5 раза больше

В последние 10 лет в столице отмечаются позитивные демографические изменения

На сегодняшний день в Москве зарегистрировано 188 тысяч многодетных семей, которые в совокупности воспитывают 466 тысяч детей. Это в 2,5 раза больше, чем 10 лет назад.

Значительную роль в увеличении рождаемости сыграли меры социальной поддержки семей с детьми и будущих матерей, действующие в Москве.

"В столице выстроена целостная система помощи женщинам с детьми. Важно, чтобы женщина чувствовала поддержку со стороны государства, общества и была уверена, что в сложной ситуации она может рассчитывать на помощь",

– подчеркнула заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Семьи с детьми получают помощь в виде денежных выплат, компенсаций, льгот. В городе действует комплекс программ и проектов, направленных на поддержку семьи, детства, материнства, в том числе оказывается содействие в построении карьеры женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него.

По словам Раковой, в 2022 году на меры поддержки семьи и детства планируется выделить из бюджета на 15,9% средств больше, чем в текущем году. Социальные выплаты будут проиндексированы на 4,8%.

О том, на что могут рассчитывать семьи с детьми в Москве, в том числе многодетные, можно узнать на портале mos.ru.