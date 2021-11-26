Церемония награждения прошла в концертном комплексе La’Pino Hall.

В Москве прошла ежегодная премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards. В среду, 24 ноября, состоялась церемония награждения победителей, которой предшествовала долгая и тщательная оценка каждого номинанта.

Главным слоганом премии в этом году стало словосочетание "Город будущего". И принимая во внимание тот факт, что от решений, принятых сегодня, будет зависеть внешний облик Москвы будущего, перед жюри стояла задача найти наиболее интересные проекты.

Лидерами современной столичной строительной индустрии стали "Донстрой" и MR Group. Так, первая компания стала победительницей в номинации "Лучший проект комплексного освоения территорий". Награду "Донстрой" получил за лефортовский жилой комплекс "Символ", на территории которого раньше находился завод "Серп и молот". Еще один проект компании – ЖК "Остров" – получила диплом "За применение передовых экологичных технологий и решений". Также жюри отметили еще один флагман "Донстроя" – квартал "Событие".

MR Group одержала победу сразу в четырех номинациях: ЖК Hide жюри отметили как "Самый инвестиционно привлекательный проект", ЖК Filicity одержал победу в в номинации "Лучший жилой небоскреб бизнес-класса Москвы", ЖК Mod стал "Лучшим строящимся жилым комплексом премиум-класса", а комплекс Slava стал лауреатом премии как "Лучший комплекс апартаментов премиум-класса Москвы".

Жюри конкурса также отметили расположенный недалеко от Slava ЖК Prime Park, который в этом году стал лучшим жилым небоскребом Москвы премиум-класса. Более того, эксперты объявили Prime Park Management, специально созданный для управления комплексом, лучшей управляющей компанией на московском рынке.

В элит-сегменте лидером стал ЖК "Лаврушинский", расположенный недалеко от Третьяковской галереи. В формате клубной недвижимости победил ЖК "Камергер", взяв номинацию "Лучший комплекс апартаментов элит-класса".

Что касается недвижимости комфорт– и бизнес-класса, то здесь жюри отметили ГК "Пионер" с ее "LIFE-Варшавская". Самой громкой премьерой стал жилой комплекс "Михайловский" от "РГ-Девелопмент". Наград также были удостоены "Ривер Парк", Wellton Gold, N’ICE LOFT, квартал Shagal и ЖК Homecity.

Также своего рода открытием стала компания "Сити-XXI век", которая смогла обогнать соперников в нескольких номинациях. Так, апарт-комплекс Hill8 победил в архитектурной номинации, миниполис "8 кленов" был удостоен звания "Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Московской области", а "Заречный квартал" стал лучшим в номинации "Премьера года бизнес-класс Московской области".

Выделили эксперты и ЖК "Сказка", инфраструктура которого была признана лучшей в регионе.