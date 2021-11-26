Политик определилась с прощальной песней

В Германии подходит к концу эра Ангелы Меркель. Вскоре политик окончательно освободит высокий пост немецкого канцлера. По устоявшейся традиции, государственные деятели могут сами выбирать музыкальную композицию, которая должна звучать во время прощальной церемонии.



Меркель решила соригинальничать и заказала оркестру песню панк-рокерши Нины Хаген "Ты забыл цветную пленку". В частности, там есть такие строки:

"Кролики скромные из норок глядят; Боль отпускаю: "Улетай навсегда!"

По крайней мере, такую информацию о выборе высокопоставленной немки удалось разузнать журналистам немецкого издания Spiegel.

Второй композицией, которую Меркель избрала для прощания с высоким креслом канцлера ФРГ, стала песня немецкой артистки 1950-х годов Хильдегард Кнеф "Для меня должен идти дождь из красных роз". Любопытно, что в этом музыкальном произведении есть такой куплет:

"А нынче надо бы мне уже спокойней быть, что ли, но мне не под силу вести себя тихо, я буду брать силой все то, что захочу!"

Также сообщается, что из-за тяжелой эпидемиологической обстановки важное для Германии мероприятие пройдет достаточно скромно, в нем будут участвовать всего около 200 гостей. Меркель попрощается с высокой должностью 2 декабря, передает телеканал "360".

Стоит отметить, что даже в последние дни Ангела Меркель позволяет себе скандальные высказывания. Так, недавно она отказалась признавать легитимность действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.