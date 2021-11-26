Появилось видео инцидента с пострадавшей от охранников Зеленского журналисткой

Появилось видео инцидента с пострадавшей от охранников Зеленского журналисткой
Фото: Stefanie Loos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Несчастную девушку сбили с ног

Скандальное происшествие случилось сегодня в Киеве. От действий излишне агрессивных телохранителей украинского лидера Владимира Зеленского пострадала журналистка телеканала "Прямой".

Сегодня, 26 ноября, главнокомандующий незалежных дал большую пресс-конференцию в коворкинге в украинской столице. Любопытно, что данные о важном для информационного пространства событии появились всего за 24 часа до его начала. В итоге многие местные журналисты не смогли попасть на пресс-конференцию своего президента.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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