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Скандальное происшествие случилось сегодня в Киеве. От действий излишне агрессивных телохранителей украинского лидера Владимира Зеленского пострадала журналистка телеканала "Прямой".
Сегодня, 26 ноября, главнокомандующий незалежных дал большую пресс-конференцию в коворкинге в украинской столице. Любопытно, что данные о важном для информационного пространства событии появились всего за 24 часа до его начала. В итоге многие местные журналисты не смогли попасть на пресс-конференцию своего президента.
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