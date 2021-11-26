Медиум предрекла россиянам новые невзгоды

Знаменитая ясновидящая Ольга Якубович является одной из самых ярких участниц свежего сезона популярного у россиян телепроекта "Битва экстрасенсов". Многие уверены, что именно она возьмет первое место. Недавно Ольга решила рассказать, что она предвидит на будущий год.



В первую очередь, знаменитость подчеркнула, что коронавирусная инфекция никуда не денется и надолго останется вместе с нами. Ясновидящая уверена, что людям понадобится еще не один год, чтобы справиться с этой напастью.

"Год будет сложный, он будет такого же типа, как и предыдущие два", – рассказывает о нерадужных перспективах провидица в беседе с корреспондентом издания "Телепрограмма".

Кроме того, по прогнозам Якубович, в стране начнутся сильные споры из-за вакцинации, что также будет негативно влиять на общую атмосферу. На фоне дестабилизации начнутся скачки курсов валют, что тоже не прибавит оптимизма россиянам. В целом, следует готовиться к продолжению тяжелых испытаний. Для того чтобы справиться со всеми вызовами вселенной, потребуется максимальная выдержка и готовность к лишениям.

Любопытно, что известная ясновидящая считает мировую пандемию наказанием человечества за то, что оно живет слишком неправильно и уничтожает родную планету.

К слову, недавно в журнале 1997 года нашли пророческие предсказания о современном мире. В материале конца прошлого века указывалось на подорожание продовольственных товаров.