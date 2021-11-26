Скачки валют и буйство вируса: прогноз на 2022 год от участницы "Битвы экстрасенсов"

Скачки валют и буйство вируса: прогноз на 2022 год от участницы "Битвы экстрасенсов"
Фото: depositphotos.com
Медиум предрекла россиянам новые невзгоды

Знаменитая ясновидящая Ольга Якубович является одной из самых ярких участниц свежего сезона популярного у россиян телепроекта "Битва экстрасенсов". Многие уверены, что именно она возьмет первое место. Недавно Ольга решила рассказать, что она предвидит на будущий год.

В первую очередь, знаменитость подчеркнула, что коронавирусная инфекция никуда не денется и надолго останется вместе с нами. Ясновидящая уверена, что людям понадобится еще не один год, чтобы справиться с этой напастью.

"Год будет сложный, он будет такого же типа, как и предыдущие два", – рассказывает о нерадужных перспективах провидица в беседе с корреспондентом издания "Телепрограмма".

Кроме того, по прогнозам Якубович, в стране начнутся сильные споры из-за вакцинации, что также будет негативно влиять на общую атмосферу. На фоне дестабилизации начнутся скачки курсов валют, что тоже не прибавит оптимизма россиянам. В целом, следует готовиться к продолжению тяжелых испытаний. Для того чтобы справиться со всеми вызовами вселенной, потребуется максимальная выдержка и готовность к лишениям.

Любопытно, что известная ясновидящая считает мировую пандемию наказанием человечества за то, что оно живет слишком неправильно и уничтожает родную планету.

К слову, недавно в журнале 1997 года нашли пророческие предсказания о современном мире. В материале конца прошлого века указывалось на подорожание продовольственных товаров.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Варшава и Лондон задумали новые санкции против Москвы и Минска

Антироссийски настроенные политики намерены продолжить давление на нашу страну

Попытка Лукашенко шантажировать Евросоюз провалилась - эксперт

Глава Белоруссии закрепил себя в качестве "террориста"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей