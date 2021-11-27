Во дворце есть вещь, за которой бдительно следит охрана

Ухудшение здоровья главы королевского семейства Великобритании Елизаветы Второй усилило внимание прессы к ее персоне. Подданные монарха да и жители других государств с большим любопытством читают о новых подробностях жизни Букингемского дворца. Недавно в прессу просочилась информация о том, что хранится в королевском сейфе.



Стоит отметить, что особо охраняемый ящик действительно спрятан за семью печатями. Доступ к сейфу королевы Елизаветы имеют только члены августейшей семьи. Однако теперь все в курсе, что хранится в наглухо запертом ящике. Одну из тайн Букингемского дворца раскрыл официальный представитель 95-летнего монарха Эндрю Макфарлейн.

Стоит отметить, что никаких тайных сокровищ или необычных вещей там нет. В сейфе хранятся официально заверенные завещания представителей первого семейства Великобритании. Как только кто-то из родственников королевы отправляется на тот свет, из этого ящика достают документ и демонстрируют его публике. После смерти гриф секретности снимается с завещания.

По данным журналистов, на сегодняшний день в сейфе хранится более 30 документов в плотно запечатанных конвертах. Как только владелец завещания покидает этот мир, документ перестают хранить в защищенном ящике.

К слову, недавно стало известно, что Елизавету Вторую лишат важной должности. Впервые за 30 лет монаршая особа потеряет одно из своих королевств.