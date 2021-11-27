Тщательно охраняется: раскрыта личная тайна семьи королевы Елизаветы II

Тщательно охраняется: раскрыта личная тайна семьи королевы Елизаветы II
Королева Елизавета II. Фото:Paul Marriott via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Во дворце есть вещь, за которой бдительно следит охрана

Ухудшение здоровья главы королевского семейства Великобритании Елизаветы Второй усилило внимание прессы к ее персоне. Подданные монарха да и жители других государств с большим любопытством читают о новых подробностях жизни Букингемского дворца. Недавно в прессу просочилась информация о том, что хранится в королевском сейфе.

Стоит отметить, что особо охраняемый ящик действительно спрятан за семью печатями. Доступ к сейфу королевы Елизаветы имеют только члены августейшей семьи. Однако теперь все в курсе, что хранится в наглухо запертом ящике. Одну из тайн Букингемского дворца раскрыл официальный представитель 95-летнего монарха Эндрю Макфарлейн.

Стоит отметить, что никаких тайных сокровищ или необычных вещей там нет. В сейфе хранятся официально заверенные завещания представителей первого семейства Великобритании. Как только кто-то из родственников королевы отправляется на тот свет, из этого ящика достают документ и демонстрируют его публике. После смерти гриф секретности снимается с завещания.

По данным журналистов, на сегодняшний день в сейфе хранится более 30 документов в плотно запечатанных конвертах. Как только владелец завещания покидает этот мир, документ перестают хранить в защищенном ящике.

К слову, недавно стало известно, что Елизавету Вторую лишат важной должности. Впервые за 30 лет монаршая особа потеряет одно из своих королевств.

Источник: People ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Турция может надавить на "Газпром" для снижения цены на газ

Но внушительные льготы Анкаре вряд ли предоставят

Попытка Лукашенко шантажировать Евросоюз провалилась - эксперт

Глава Белоруссии закрепил себя в качестве "террориста"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей