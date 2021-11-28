Телеграм-канал Володина получил "синюю галочку"

Дуров высоко оценил телеграм-канал Володина

Канал спикера Госдумы Вячеслава Володина получил верификацию в Телеграм. Так называемую "синюю галочку" дают далеко не всем. Как правило, такая отметка появляется у топовых каналов – среди них те, что принадлежат крупным компаниям, таким, как "Яндекс", Сбер и т.д., а также публичным людям, политикам – верифицированы, к примеру, каналы французского президента Эммануэля Макрона и создателя Телеграм Павла Дурова. Также синим значком помечены боты и официальные каналы самого Телеграма.



Официальная информация относительно верификации достаточно лаконична.

"Команда Telegram регулярно верифицирует активные официальные каналы, публичные группы и ботов, которые имеют верифицированные аккаунты на каждом из следующих сервисов: Twitter, Facebook или Instagram (достаточно одного), YouTube",

– говорится в руководстве по верификации.

По нашим наблюдениям, "синяя галочка" – признак того, что канал находится в топе русского сегмента. Для сравнения – верификации пока нет у канала лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главреда RT Маргариты Симоньян, главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова.

Как отмечает автор канала "Как-то вот так", получение Володиным верификации – это уникальный кейс. По правилам, озвученным выше, для этого нужны аккаунты в Инстаграм или Фейсбук, которых у спикера Госдумы нет.