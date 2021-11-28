Телеграм-канал Володина получил "синюю галочку"

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Канал спикера Госдумы Вячеслава Володина получил верификацию
в Телеграм. Так называемую "синюю галочку" дают далеко не всем. Как правило,
такая отметка появляется у топовых каналов – среди них те, что принадлежат
крупным компаниям, таким, как "Яндекс", Сбер и т.д., а также публичным людям,
политикам – верифицированы, к примеру, каналы французского президента Эммануэля
Макрона и создателя Телеграм Павла Дурова. Также синим значком помечены боты и
официальные каналы самого Телеграма.
Официальная информация относительно верификации достаточно лаконична.
"Команда Telegram регулярно верифицирует активные официальные каналы, публичные группы и ботов, которые имеют верифицированные аккаунты на каждом из следующих сервисов: Twitter, Facebook или Instagram (достаточно одного), YouTube",
– говорится в руководстве по верификации.
По нашим наблюдениям, "синяя галочка" – признак того, что канал находится в топе русского сегмента. Для сравнения – верификации пока нет у канала лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главреда RT Маргариты Симоньян, главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова.
Как отмечает автор канала "Как-то вот так", получение Володиным верификации – это уникальный кейс. По правилам, озвученным выше, для этого нужны аккаунты в Инстаграм или Фейсбук, которых у спикера Госдумы нет.
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