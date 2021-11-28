Рождественский пост в 2021 году: что можно есть

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В это воскресенье, 28 ноября, начался Рождественский пост, который продлится до 6 января. Главная задача – это духовное очищение перед великим религиозным праздником. Отказ от привычных земных удовольствий, как принято считать, поможет привести в порядок мысли и поправить здоровье.
Этот пост не такой строгий, поэтому по выходным допускается употребление рыбы. Есть еще одно послабление. Если какой-либо праздник выпадает на вторник или четверг, разрешается выпить бокальчик красного вина.
Так или иначе, от продуктов животного происхождения отказаться все-таки придется. Не спешите думать, что рацион будет скудным и однообразным. В ваше меню можно добавить каши из разных круп, приготовленных на воде, ягоды, фрукты и сухофрукты.
В определенные дни разрешается употреблять в пищу немного масла и рыбы.
Также побаловать себя в период воздержания можно разными овощными салатами и супами. Вареники, кстати, тоже разрешены. Главное, чтобы в них не было творога. А если будете печь булочки или пироги, сделать их слаще можно с помощью меда или варенья.
Из напитков разрешены соки, морсы и чай.
Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, что нельзя делать во время Рождественского поста.
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