Эксперт назвал главную причину вымирания Украины

Экономист прокомментировал данные ООН

Организация ранее назвала Незалежную одним из лидеров по вымиранию граждан. Свое мнение относительно ситуации выразил политолог и экономист Иван Лизан. Он назвал главную причину происходящего.



По словам Лизана, она кроется в неэффективной экономической модели. Эксперт напомнил, что расцвет Украины пришелся на времена Советского Союза. И произошло это благодаря тому, что у страна сама производила множество всего – от одежды до самолетов. Решение украинских элит присоединится к миру капитализма оказалось губительным – это разрушило украинскую промышленность, которая, как выяснилось, никому не была нужна.

Ситуацию усугубила политика властей при Леониде Кучме, когда из страны начали делать олигархическую республику.

"А далее украинская олигархия (…) выбрала миллиарды офшоров вместо миллионов людей, живущих в стране",

– заявил эксперт.

Добили экономику Незалежной "цветные революции". Если положение вещей не изменится, то через 30 лет население страны составит не более 30 миллионов. Рядовые граждане оказались лишними в собственном государстве. Поэтому большая часть "разбегается".

При этом Лизан выразил уверенность, что украинские власти не собираются решать проблему. Им это попросту без надобности – они создали для себя комфортные условия для жизни, которые никак не связаны с народом. Кроме того, для того, чтобы что-то изменить, нужны финансы и политическая воля.

Единственным выходом для Украины эксперт назвал объявление войны нашей стране.

"...после чего сдаться через 15 минут и позволить себя оккупировать",

– резюмировал он.

Ранее подобное мнение о вымирании населения Украины озвучил эксперт Амелин. Подробности – в нашем материале.