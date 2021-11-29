Новогодний Коктебель: как устроить незабываемый праздник зимой

Край поэзии, застолья и райских пейзажей подарит незабываемое ощущение радости и гармонии

Новый год – особенный праздник. Он дарит ощущение сказки и чудес независимо от возраста. Кто-то любит встречать его в кругу семьи, кто-то предпочитает отмечать его в романтичном заведении со своей второй половинкой, кто-то отправляется друзьями в путешествие за новыми впечатлениями. Особенно необычно и приятно встречать Новый год в южных краях у моря. Летом большим спросом у россиян пользовался Крым – многих очаровал Коктебель: теплое море, ласковое солнце, величественные горы, вкусная местная кухня и коктебельские коньяки.

Но если поехать в Коктебель возможности нет, можно воссоздать атмосферу новогоднего курорта прямо у себя в квартире или на даче. Тут, конечно, придется постараться, чтобы успеть до боя курантов украсить дом и накрыть на стол. Хотя последние опросы показывают, что не все хотят проводить много времени за утомительной готовкой. Россияне, особенно молодежь, все чаще предпочитают вместо салатов, холодцов, жаркого видеть на столе фрукты, сыр, мясные и рыбные нарезки – вкусно, быстро и просто. Дары Коктебеля как раз окажутся кстати: многочисленные сыры, слоеные пироги, колбасы сделают стол необычным и сытным. А если кто-то всё же захочет подготовиться основательно – можно приготовить лагман или шурпу. Особенно вкусно их есть на следующий день после большого застолья.

Гораздо больше внимания наши соотечественники уделяют напиткам. Непременным атрибутом праздника, конечно, является шампанское. Но многие, мужчины, в частности, все же после него переходят на более крепкий алкоголь, предпочитая, впрочем, количеству качество. Отмечая Новый год в духе Коктебеля, можно предложить сильной половине человечества попробовать старейшие в России коктебельские коньяки, в приготовлении которых используются 60-летние спирты. Ценители и гурманы не смогут не оценить подобные напитки, поэтому их можно смело презентовать в качестве новогоднего подарка. В последнее время их даже стали замечать среди угощений на крупных концертах и звёздных праздниках.

Но где бы ни отмечали россияне Новый год, о подарках родным и друзьям приходится думать всем. Ломать голову, что подарить, некоторые начинают еще в ноябре, делая удачные приобретения в "Черную пятницу". Другие откладывают этот вопрос до последнего, а потом мечутся по магазинам, смахивая с полок ненужную мелочь. При этом самыми популярными и желанными подарками "от деда Мороза" из года в год остаются украшения и аксессуары, презентабельный алкоголь, парфюм и деньги.

Эксперты предупреждают: в этом году из-за пандемии, а также миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами ЕС возможны затруднения с поставками в Россию продукции из-за рубежа. Представители торговых сетей уже отмечают, что заказанный товар из Европы приходит с задержкой, а ведь самый предновогодний ажиотаж еще впереди. Чтобы не оставить родных и друзей без подарка под елкой, специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на отечественной продукции, которая, пора признать, не только не уступает, но зачастую и превосходит по качеству зарубежные аналоги.