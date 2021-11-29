Не спешите выбрасывать одежду, которая перестала быть белоснежной

Многие хозяйки сталкивались с проблемой, когда изначально белые вещи становятся со временем желтыми или серыми. Если они не изношены, не стоит их выбрасывать. Попробуйте бюджетный лайфхак. Главное – не применять его на нестиранных вещах: они должны быть чистыми.



Чтобы отбелить носки, футболки и другие предметы одежды, понадобится качественное хозяйственное мыло.

Налейте в таз теплой воды, намочите и как следует намыльте вещи. Затем возьмите полиэтиленовый пакет и сложите их туда.

Далее нужно завязать его и положить в микроволновку. Мощность нужно установить на максимум. По времени ориентируйтесь на две минуты, чтобы пакет не успел расплавиться. Следите, чтобы белье как следует прогрелось. Если двух минут не хватило, можно включить микроволновку еще раз, на одну-две минуты.

Налейте в таз горячую воду, насыпьте туда соду из расчета столовая ложка на литр.

Вытащите одежду из микроволновки и положите в таз. Оставьте на пару часов, а затем выстирайте руками или в стиральной машине.

Если есть вероятность, что вещь сядет, не используйте такой способ.