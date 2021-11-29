В таком виде политик проводил важную государственную церемонию

Состояние чешского лидера Милоша Земана в последнее время оставляет желать лучшего. И так разбитый разными недугами президент подхватил еще и коронавирусную инфекцию. В связи с этим на одном из важных мероприятий его пришлось спрятать в стеклянный куб.



В таком необычном виде чешский президент провел церемонию назначения нового премьер-министра этого европейского государства. Как пояснили журналисты "Чешского радио", данная мера была предпринята в целях безопасности.

Зараженный пресловутой инфекцией лидер обязан соблюдать режим самоизоляции. Так как его присутствие на церемонии было необходимым, организаторы мероприятия таким оригинальным образом вышли из затруднительного положения. Видеоролик с президентом Чехии в стеклянном кубе публикуют журналисты интернет-издания "Известия".

Торжественную церемонию провели в загородной резиденции главы чешского государства, которая расположена недалеко от столицы страны Праги. Связь с президентом во время мероприятия поддерживали за счет возможностей аудиотехники. Новым премьер-министром Чехии стал Петра Фиалу.

О том, что глава Чехии подхватил коронавирус, стало известно несколько дней назад. При этом на фоне других недугов президента в Республике даже начались разговоры о недееспособности Милоша Земана, из-за которой его необходимо отстранить от должностных полномочий. Однако пока такое решение принято не было. Помимо COVID-19, глава европейского государства страдает рядом хронических болезней, одним из которых является цирроз печени.