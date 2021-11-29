Тяжелобольного президента Чехии поместили в стеклянный куб - видео

Тяжелобольного президента Чехии поместили в стеклянный куб - видео
Милош Земан. Фото: Roman Vondrous / CTK / www.globallookpress.com
В таком виде политик проводил важную государственную церемонию

Состояние чешского лидера Милоша Земана в последнее время оставляет желать лучшего. И так разбитый разными недугами президент подхватил еще и коронавирусную инфекцию. В связи с этим на одном из важных мероприятий его пришлось спрятать в стеклянный куб.

В таком необычном виде чешский президент провел церемонию назначения нового премьер-министра этого европейского государства. Как пояснили журналисты "Чешского радио", данная мера была предпринята в целях безопасности.

Зараженный пресловутой инфекцией лидер обязан соблюдать режим самоизоляции. Так как его присутствие на церемонии было необходимым, организаторы мероприятия таким оригинальным образом вышли из затруднительного положения. Видеоролик с президентом Чехии в стеклянном кубе публикуют журналисты интернет-издания "Известия".

Торжественную церемонию провели в загородной резиденции главы чешского государства, которая расположена недалеко от столицы страны Праги. Связь с президентом во время мероприятия поддерживали за счет возможностей аудиотехники. Новым премьер-министром Чехии стал Петра Фиалу.

О том, что глава Чехии подхватил коронавирус, стало известно несколько дней назад. При этом на фоне других недугов президента в Республике даже начались разговоры о недееспособности Милоша Земана, из-за которой его необходимо отстранить от должностных полномочий. Однако пока такое решение принято не было. Помимо COVID-19, глава европейского государства страдает рядом хронических болезней, одним из которых является цирроз печени.

Источник: Чешское радио ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Вучич остался очень доволен "красивыми подарками" от Путина

Президент Сербии рассказал о результатах переговоров с российским коллегой

Немцы экстренно ищут способ сохранить лицо в ситуации с "Северным потоком-2"

Запуск трубопровода без сертификации будет выгоден только Берлину

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей