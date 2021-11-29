"В туалет по-пластунски": появившийся в каске Евгений Киселев насмешил зрителей

"В туалет по-пластунски": появившийся в каске Евгений Киселев насмешил зрителей
Евгений Киселев. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Украинцев всеми способами убеждают в готовящейся атаке со стороны РФ

Антироссийская истерия на Украине достигла такого размера, что местные журналисты выходят в эфир в каске и бронежилете даже из студии. Именно так был экипирован украинский журналист Евгений Киселев, выступая на телеканале "Украина 24".

За спиной у Киселева – окопы Донбасса, но это – отснятые кадры, сам он находится не на передовой и даже не на улице, а сидит в студии. На это обратил внимание политолог Владимир Корнилов.

"Это теперь новый дресс-код украинских телеведущих. А то, мало ли, вдруг Россия нападет прямо во время эфира",

– написал Корнилов в "Твиттере", разместив в публикации снимок Киселева в каске.

Подписчики активно отреагировали на сообщение. Некоторые рекомендовали журналисту использовать вместо каски кастрюлю, другие посоветовали и передвигаться, в том числе в туалет, по-пластунски. Но большинство посочувствовали украинским зрителям, которые вынуждены наблюдать такое со своих телеэкранов.

Ранее журналист Леонид Парфенов дал интервью Евгению Киселеву, а потом поделился, какие вопросы интересовали бывшего российского репортера в первую очередь.

Ранее разведка США сообщила, что Россия готовится напасть на Украину через несколько недель. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Лукашенко боится плана оппозиции по референдуму – Латушко

Лидер НАУ призвал белорусов к протестному голосованию

Латвия пообещала России неприятности из-за ситуации на Украине

Рига давно примкнула к хору ненавистников нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей