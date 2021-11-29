Украинцев всеми способами убеждают в готовящейся атаке со стороны РФ

Антироссийская истерия на Украине достигла такого размера, что местные журналисты выходят в эфир в каске и бронежилете даже из студии. Именно так был экипирован украинский журналист Евгений Киселев, выступая на телеканале "Украина 24".

За спиной у Киселева – окопы Донбасса, но это – отснятые кадры, сам он находится не на передовой и даже не на улице, а сидит в студии. На это обратил внимание политолог Владимир Корнилов.

"Это теперь новый дресс-код украинских телеведущих. А то, мало ли, вдруг Россия нападет прямо во время эфира",

– написал Корнилов в "Твиттере", разместив в публикации снимок Киселева в каске.

Да, уважаемые, уровень антироссийской паранойи на украинском телевидении достиг такого уровня. Это теперь новый дресс-код украинских телеведущих. А то, мало ли, вдруг Россия нападет прямо во время эфира 😂 pic.twitter.com/TAapbnkuR3 — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) November 29, 2021

Подписчики активно отреагировали на сообщение. Некоторые рекомендовали журналисту использовать вместо каски кастрюлю, другие посоветовали и передвигаться, в том числе в туалет, по-пластунски. Но большинство посочувствовали украинским зрителям, которые вынуждены наблюдать такое со своих телеэкранов.

Ранее журналист Леонид Парфенов дал интервью Евгению Киселеву, а потом поделился, какие вопросы интересовали бывшего российского репортера в первую очередь.

Ранее разведка США сообщила, что Россия готовится напасть на Украину через несколько недель.