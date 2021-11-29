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Совсем скоро жители России будут праздновать главное торжество – Новый 2022 год. В праздничную ночь принято устраивать шумное застолье и обмениваться подарками. Аналитики решили выяснить, что жители нашей страны больше всего хотят получить от своих вторых половинок.
Оказалось, что большинство мужчин (19%) ждут от своих любимых женщин внимание и ласку. В то же время представительницы прекрасного пола отдают предпочтение материальным благам. 10% опрошенных дам заявили, что хотят получить в подарок ювелирные украшения. На втором месте у женщин оказались смартфоны и планшеты (8% голосов).
От подарка в виде новомодного телефона не отказались бы и 8% опрошенных мужчин. На третьем месте у представителей сильного пола оказались деньги. За этот вариант презента высказались 4% респондентов. Также некоторые хотели бы увидеть под новогодней елкой что-нибудь из предметов гардероба или какой-нибудь сюрприз.
У женщин на третьем месте расположились путевка на отдых и парфюм (по 7% голосов). Дамы тоже нуждаются во внимании и любви, а также деньгах и сюрпризах. За такие варианты высказались от 5 до 6% опрошенных.
Стоит отметить: многие люди заявили, что будут рады получить от любимого человека любой подарок. Такой вариант ответа далее 16% мужчин и 8% женщин. Также некоторые вообще предпочитают остаться без презента. Ничего от своих любимых не нужно 14% мужчин и 11% женщин.
К слову, недавно "Утро.ру" делилось таро-прогнозом для всех знаков зодиака на будущий 2022 год.
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