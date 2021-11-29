Москве грозит сильнейшая непогода из-за проходящего циклона

В последний раз подобное наблюдали в городе в 1952 году

Специалисты центра "Фобос" прогнозируют жителям Москвы крайнюю непогоду 30 ноября. В городе ожидаются дожди, снегопад и серьезное снижение атмосферного давления.

Как указал главный специалист погодного центра Евгений Тишковец, в российской столице ожидается сильнейшая за последние 69 лет непогода. На город может обрушиться ненастье из-за циклона "Бенедикт".

Метеоролог указал, что сохраняется риск выпадения до 40 процентов месячной нормы осадков (до 23 мм). После дождей во второй половине дня может начаться снегопад с ухудшением видимости практически до километра, передает телеканал "360".

Пока что, отметил специалист на своей странице в социальной сети "Инстаграм", рекорд остается за 1952-м годом, когда за день выпало 24,4 мм осадков.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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