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Специалисты центра "Фобос" прогнозируют жителям Москвы крайнюю непогоду 30 ноября. В городе ожидаются дожди, снегопад и серьезное снижение атмосферного давления.
Как указал главный специалист погодного центра Евгений Тишковец, в российской столице ожидается сильнейшая за последние 69 лет непогода. На город может обрушиться ненастье из-за циклона "Бенедикт".
Метеоролог указал, что сохраняется риск выпадения до 40 процентов месячной нормы осадков (до 23 мм). После дождей во второй половине дня может начаться снегопад с ухудшением видимости практически до километра, передает телеканал "360".
Пока что, отметил специалист на своей странице в социальной сети "Инстаграм", рекорд остается за 1952-м годом, когда за день выпало 24,4 мм осадков.
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