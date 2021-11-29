Претензии мужчины посчитали неприемлемыми

Польские СМИ обратили внимание на сервис, с которым столкнулся их соотечественник во время авиарейса Екатеринбург – Рованиеми. Пассажир решил выразить негодование в социальных сетях, чем привлек внимание медиа.

Так, спортивный журналист Капцер Марк опубликовал в Сети фотографию с обеда, который получил на борту лайнера российской авиакомпании. Марк сообщил в соцсетях, что нечасто выкладывает фотографии с едой, однако сервис "Уральских авиалиний", на его взгляд, заслуживает особого внимания. Оказалось, что блюдо pasta with sausage не принесло Марку никакого удовлетворения – журналист ожидал большего.

Новость осветила gazeta.pl, заявившая, что экипаж в самом деле сложно обвинить во лжи – наименование точно соответствует увиденному на фотографии: Марку подали макаронные изделия с сосиской. Однако угощение оказалось довольно скромным и не очень сытным на вид. Томатный соус, пишут польские журналисты, обошелся бы "Уральским авиалиниям" достаточно дешево, а отсутствие столь базовых ингредиентов может снизить репутацию компании по части бортового питания.

"Пусть радуется, что "Уральские авиалинии" не подали ему полстакана водки с завернутой в газету скумбрией", "Не так уж и плохо. Несколько лет назал летал на "Белавиа" – проводник подал только воду, которую налил в пластиковый стаканчик из бутылки", "Понятно, кто получит премию "Журналист года", "Хотел макароны с сосиской – получил. О соусах и иных добавках не говорилось. Очередной журналист, которому все должны", "Нашелся воротила. Гораздо приятнее ему было бы получить бутерброд с салатным листком из "Эйр-Франс"? Нормальное блюдо. Наверняка горячее", – пишут в комментариях.

W sumie rzadko wrzucam tu zdjęcia jedzenia, ale kolacja zaserwowana przez Ural Airlines na trasie Jekateryburg-Rovaniemi zasługuje na uwagę 😅 tak, tez inaczej wyobrażałem sobie danie ‚pasta with sausage’ 😅😅😅 #skijumpingfamily pic.twitter.com/6ar9wnbv8h — Kacper Merk (@merkacper) November 24, 2021

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