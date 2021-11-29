В те годы нынешний гарант Украины занимал еще правильное место в жизни, считает чиновник

Глава парламента Крыма Владимир Константинов обнародовал фотографию с Владимиром Зеленским, которая была сделана еще за долгие годы до его президентства. Российский чиновник признался, что не может вспомнить, каким временем датируется фото, однако готов с уверенностью подтвердить, что действующий глава Незалежной находится тут "на подтанцовке".

Константинов сообщил в комментариях под фото, что находищийся на церемонии награждения Зеленский занимает еще "правильное место в жизни". Политик также выразил сомнения по поводу системы набора кадров в государственные органы Украины: по мнению российйского чиновника, каждый должен занимать свое место, руководствуясь профессиональными навыками. Однако на практике выходит, что условные пастор с ветеринаром "лезут" в государственное управление.

"Перебирая архивы, обнаружил вот такую фотографию. Правильное место занимает", – пишет крымский чиновник.



Константинов также указал, что фотография сделана десять лет назад, во время проходившего в Ялте "Крым Мюзик Фест".

Напомним, до вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский получил известность как комедиант и сценарист. Был лидером команды "95-й квартал" в "Клубе веселых и находчивых", позднее основал студию "Квартал-95".

Ранее стало известно о том, что госагентство Украины по вопросам кино вынесло запрет на прокат кинокартины "Ржевский против Наполеона", в котором президент сыграл французского императора. Вышедшая на экраны девять лет назад картина, снятая Марюсом Вайсбергом, подверглась в Незалежной государственной цензуре. Украинский регулятор же сообщил, что причиной запрета стало отсутствие прокатного удостоверения на комедию, которое не получал ни один дистрибьютор за последние шесть лет. В агентстве также указали, что снявшийся в фильме российский актер Юрий Гальцев оказался в Незалежной в "черном списке" из-за угрозы национальной безопасности.