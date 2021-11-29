Структура "Росатома" возьмется за разработку литиевого месторождения в Аргентине

Работы будут вестись в знаменитом гидроминеральном "треугольнике"

Платформа государственной корпорации "Росатом" Uranium One Holding N.V. заключила контракт с Alpha Lithium Corporation – компанией, которая специализируется на разработке и добыче полезных ископаемых. В рамках соглашения стороны должны приступить к совместным действиям по разработке литиевого месторождения на территории Аргентины.

Известно, что само месторождение площадью в 27,5 тысячи га находится на территории провинции Сальта – известном "литиевом треугольнике" с высокой концентрацией гидроминеральных ресурсов, в которых имеется повышенная доля лития. Контракт также предусматривает покупку структурой "Росатома" акций Alpha One Lithium B.V за 30 миллионов долларов. 15% акций останутся в собственности у Uranium One Holding N.V, 85 – у западной литиевой компании соответственно. Главный актив структуры "Росатома" составит весь пакет акций аргентинской Alpha Argentina S.A. – именно она является владельцем прав на разведку и добычу литиевого месторождения Tolillar, где должна вестись добыча.

Uranium One Holding N.V. остается вправе заниматься дополнительным инвестированием в капитал Alpha One Lithium B.V суммой до 185 миллионов долларов при соответствующем росте своей доли до 50 процентов. Если дочка российской госкорпорации реализует опцион, то оставит за собой право на приобретение всей выпускаемой продукции.

По словам представителей Alpha Lithium, литий остается одним из главных ресурсов, необходимых для строительства "зеленой экономики". Соглашение вносит важный вклад в развитие указанного направления бизнеса. Стороны нацелены на развитие месторождения, которое будет реализовано с учетом интересов местных сообществ и особенностей окружающей среды.

В "Ураниум Уан Груп" отметили, что с радостью оценивают свое партнерство с иностранными коллегами. Литий как ресурс имеет ключевое значение в глобальной экономике будущего.