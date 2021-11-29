Украинский блогер назвал дефицитные в советские годы товары

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
В те времена население не могло себе позволить нормальную еду, уверен пользователь

Украинский блогер Максим Мирович опубликовал в Сети подборку продуктов, которые, по его мнению, в советские годы либо отсутствовали, либо были в крайне ограниченном доступе. Пользователь заявил, что нормальную еду могли позволить себе лишь номенклатурщики, которые заказывали продукты по специальным каталогам. В остальном все довольствовались весьма чем-то скудным и крайне пресным на вкус.

Шоколад

Плитка шоколада, утверждает Мирович, была чем-то, что нельзя было увидеть на прилавке на заре существования Союза. В магазинах в то время продавали какие-то крайне сладкие плитки, по вкусу напоминавшие пластилин с ванилью. А нормальный шоколад, считает Максим, появился в открытом доступе лишь после развала СССР, в 90-е годы.

Морепродукты

Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com

В лучшем случае, уверен пользователь, советский человек мог достать банку консервированных крабов – на этом все и заканчивалось. Креветок, как и секса, в Советском Союзе не было, а магазины "Океан" продавали  неприятные морские водоросли и крабовые палочки с невыносимым запахом.

Сыр

Фото: depositphotos.com

Нормального сыра, продолжил автор, в СССР было невозможно сыскать днем с огнем. По мнению Максима, существовавший в продаже сыр представлял собой пахнувшую "портянками" массу. А весь доступный сегодня изыск в виде пармезана и сыра плесенью с прочим появился лишь в те же 90-е.

Спиртное

Фото: depositphotos.com

Советский союз, утверждает Мирович, уничтожил в существовавшую в годы потерянного царского Вавилона культуру пивоварения. А вина и вовсе не было. Советский человек радовал себя только молдавской и грузинской продукцией, несравнимой с европейской.

Овощи и фрукты

Фото: depositphotos.com

В Советском Союзе не было и нормальных овощей с фруктами – Мирович считает, что в магизинах можно было найти лишь подгнивший зеленый лук. Собранный урожай портился на складах из-за ужасных советских логистов. А мандарины, апельсины и бананы были огромной роскошью.

Кофе и сладости

Фото: depositphotos.com

Желатиновые конфеты, белый шоколад, печенье – ничего подобного у СССР не было, уверен Максим. "Развитый мир" баловался такими явствами десятилетиями, а до постсоветского пространства все эти радости дошли лишь после распада Советского Союза.

Источник: Livejournal
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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