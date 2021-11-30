Как привлечь к себе благополучие в Новом году: приметы и суеверия

Как привлечь к себе благополучие в Новом году: приметы и суеверия
Фото: depositphotos.com
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Выполнив пару простых рекомендаций, можно поймать удачу за хвост

До Нового года-2022 осталось чуть больше месяца. Некоторые верят, что следование определенным приметам, связанным с одним из самых волшебных праздников, поможет добиться расположения фортуны и сделать жизнь счастливой.

Так, например, нельзя проводить генеральную уборку накануне Нового года. Если взяться за данный вид деятельности, то можно спугнуть удачу. Наводить порядок в квартире или доме стоит за неделю до праздничных гуляний.

В ночь с 31 декабря на 1 января желательно надеть на себя новый наряд. В соответствии с суеверием, это привлечет к хозяину обновок благополучие.

Чтобы не страдать из-за финансовых проблем, в новогоднюю ночь нужно выставить на стол как можно больше различных блюд. Нельзя забывать и про хлеб с солью – данные продукты символизируют достаток.

Здесь есть небольшой нюанс – не стоит подавать гостям раков. В противном случае придется мучиться из-за нерешительности и постоянно "пятиться" назад.

Одна из примет гласит – если ножки стола обвязать веревками, то можно притянуть в семью гармонию и взаимопонимание.

Важно заранее продумать все детали празднования Нового года. Импровизировать точно не стоит. Наличие четкого плана гарантирует, что в 2022 году не придется суетиться и расстраиваться из-за несбывшихся планов.

Ранее "Утро.News" рассказало, какие новогодние ритуалы помогут исполнить самые заветные желания. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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