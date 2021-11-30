Какие предметы нельзя хранить дома

В "черный список" вошли популярные сувениры с моря

Некоторые вещи являются источником негативной энергетики. Человек, сам того не подозревая, хранит у себя то, что притягивает к нему несчастья. Расскажем, от каких предметов стоит избавиться, чтобы жизнь стала более счастливой.

Мусор в карманах и в кошельке

Речь идет о различных бумажках – старых чеках, фантиках и так далее. Считается, что данные вещи вызывают беспорядок не только в карманах и кошельке, но и в мыслях. Якобы из-за этого падает уровень концентрации внимания, что становится причиной различных ошибок.

Изношенная обувь

Старая обувь – еще один источник негативной энергетики. Прежде всего нужно выкинуть тапки, которые вы больше не носите. Они являются магнитом для проблем и невзгод.

Сломанная техника

Нельзя хранить дома технику, вышедшую из строя и не подлежащую ремонту. В соответствии с суеверием, из-за этого у человека пропадает желание обучаться чему-то новому. Он начинает топтаться на одном месте, не предпринимая попыток всесторонне развиваться.

Ракушки

Ракушки – одни из самых популярных сувениров, которые путешественники привозят с моря. Однако мало кто знает о том, что они способны нарушить гармонию в доме. Данные скелетные образования обладают энергией смерти, ведь в них какое-то время назад погиб моллюск.

Ранее "Утро.News" рассказало, какие еще предметы нельзя хранить в квартире.