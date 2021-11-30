Температура воздуха в столице достигла плюс 7,5 градусов

В Москве побит температурный рекорд для 30 ноября. Согласно метеостанции ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 7,5 градусов.

Об этом РИА Новости поведал сотрудник центра "Фобос" Михаил Леус. Как пишет телеканал "360", это выше, чем было в этот день в 1974 году. Таким образом, был установлен новый суточный рекорд для этого дня.

Ранее "Утро.Ньюс" публиковало расписание магнитных бурь на декабрь 2021 года.