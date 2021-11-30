Инженера не стало на 75-м году жизни

Роскосмос поделился печальной новостью. Этот мир покинул создатель космических аппаратов Руслан Комаев.

Инженер долгие годы трудился первым замом НПО Лавочкина. На этом предприятии ракетно-космической промышленности Комаев отвечал за весь процесс появления на свет полутысячи аппаратов.

Комаев был удостоен множеством наград за вклад в отечественную космонавтику. Так, он – лауреат Государственной премии СССР, пишет RT.