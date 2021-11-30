Москва не станет повторять путь Вены

СМИ Австрии сообщили 30 ноября, что с 1 февраля будущего года тех, кто откажется от обязательной вакцинации против COVID-19, будут штрафовать. Сумма окажется довольно большой – 7,2 тыс. евро. Естественно, на этом фоне россияне задумались, возможна ли в нашей стране подобная мера. Ответил на этот вопрос официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва не допускает введения подобной меры.

При этом официальные лица России не устают напоминать, что единственной эффективной мерой защиты против ковида остается вакцинация. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывал, что среди тех, кто вакцинировался, тяжело болеют лишь 0,03%. В то время, как на больничных койках, в основном, оказываются непривитые люди.

По последним данным Оперштаба, в стране за два года эпидемии не стало 275 193 россиян. Лишь за сутки – 1 229 пациентов скончались. Заразились же за сутки32 648 жителей страны, отмечает телеканал "360".