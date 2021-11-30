Четыре новые развязки на МКАД откроют к 2024 году

Четыре новые развязки на МКАД откроют к 2024 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Эстакада на Осташковском шоссе готова на 44%

Современные транспортные развязки в виде съездов и эстакад скоро полностью заменят в Москве старые развязки клеверного типа. Сейчас на МКАД идет строительство четырех новых транспортных развязок. Одну из них – на пересечении с Осташковским шоссе – планируют открыть до конца 2022 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

"Развязка МКАД на пересечении с Осташковским шоссе готова на 44%. В настоящее время идет строительство опор и пролетных строений путепроводов, съездов, надземного пешеходного перехода",

– рассказал Андрей Бочкарев.

В начале 2023 г. планируется запуск еще одной новой развязки – на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, она сейчас готова на 24%. Кроме того, ведутся работы по строительству развязок на пересечении МКАД с Липецкой улицей и с улицами Верхние Поля и Капотня. Их откроют до конца 2024 года.

Новые транспортные развязки устроены таким образом, чтобы потоки автомобилей никак не пересекались. Благодаря этому их пропускная способность увеличится на треть и МКАД поедет заметно быстрее.

Ранее в Москве открыли уже 18 обновленных развязок. Помимо этого, вдоль МКАД вблизи жилых домов устанавливают современные шумозащитные экраны.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

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