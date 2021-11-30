Поворот в деле "Тольяттиазота": контроль над предприятием перешел к "Уралхиму"

Потерявшие управление акционеры намерены оспаривать назначение нового руководства предприятия

Контроль над советом директоров "Тольяттиазота" перешел к его миноритарному акционеру "Уралхиму". Таков итог внеочередного собрания акционеров, которое состоялось 27 ноября. После этого в ТоАЗе заявили, что произошел рейдерский захват, а в "Уралхиме" сообщили, что предприятие окончательно рассталось с криминальным прошлым.

По оценке общественного представителя бизнес-омбудсмена Бориса Титова, председателя коллегии адвокатов города Москвы "Grigoriadis Group" Дмитрия Григориади, ситуация выглядит довольно необычно.

"Странность в том, что миноритарий добился изменения контроля над предприятием. Как это произошло – большой вопрос. У миноритария меньше 10% – нет ни простого большинства, ни квалифицированного",

– отметил правозащитник в комментарии "Утру".

С "Тольяттиазотом" – одним из крупнейших в России производителей удобрений – в последние годы связано много громких скандалов. В 2012 г. по иску "Уралхима" Дмитрия Мазепина, до недавнего времени владевшего 9,97% акций ТоАЗа, было открыто уголовное дело в отношении совладельцев предприятия Владимира и Сергея Махлаев (83,7% акций). Их обвинили в продаже продукции "Тольяттиазота" за рубеж по заниженным на 20-40% ценам. В 2019 г. Махлаи были признаны виновными в особо крупном мошенничестве и заочно приговорены к лишению свободы на 8,5 и 9 лет. Их также обязали покрыть ущерб, нанесенный как ТоАЗу, так и "Уралхиму" – в общей сложности более 87 млрд рублей.

Несмотря на то что "Тольяттиазот" отказался считать себя потерпевшим, которому нужна компенсация, в августе 2021 года суд объявил Сергея Махлая банкротом. Распоряжаться его пакетом акций был назначен финансовый управляющий – им стал Олег Егерев из Уральской СРО арбитражных управляющих.

Тогда же, в августе, "Уралхим" потребовал внеочередного собрания акционеров, но совет директоров ТоАЗа был против, ссылаясь на эпидобстановку в Самарской области из-за коронавируса. Добиваться собрания тоже пришлось через суд, который и установил дату – 27 ноября.

Накануне, 26 ноября, произошло еще одно громкое событие: по подозрению в мошенничестве был задержан и.о. гендиректора "Тольяттиазота" Андрей Бобков. Перед этим он успел направить в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ заявление о "силовом захвате предприятия", указав, что на территории ТоАЗа утром 26 ноября появились сотрудники ОМОН и Росгвардии, которые вытеснили охранявших завод сотрудников ЧОП "Алмаз".

В результате Бобков не присутствовал на собрании акционеров. От имени мажоритарного акционера голосовал Егерев. Он поддержал кандидатуры, предложенные миноритарием. Таким образом, был сформирован новый состав совета директоров "Тольяттиазота". Его возглавил Дмитрий Татьянин – один из топ-менеджеров "Уралхима", кроме того, в совет директоров вошли Андрей Ермизин, Артур Карамашев, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин – все они также из руководящего состава концерна "Уралхим". Они сразу назначили и нового гендиректора завода – Анатолия Шаблинского, который до этого руководил входящим в "Уралхим" Кирово-Чепецким химическим комбинатом. Об этом сообщила пресс-служба "ТоАЗа".

Скорость, с которой произошли изменения в структуре управления, и события, которыми они сопровождались, вызывает у экспертов вопросы.

"Что там делала Росгвардия? Это ведь не служба судебных приставов, она не проводит оперативно-следственные мероприятия, не расследует уголовные дела. Участие там Росгвардии наталкивает на вопросы о законности принятых решений. Есть основания полагать, что имел место рейдерский захват",

– говорит Дмитрий Григориади.

Партнер компании Financial Consulting Group (FCG) Артем Ситников также удивлен, что представители мажоритарного акционера не вошли в совет директоров. Понятно, что это решение арбитражного управляющего, но его правомочность нужно проверять, отмечает эксперт. По его мнению, правоохранители, запросив документы, смогут разобраться, кто должен был участвовать в собрании акционеров и кто на самом деле присутствовал, а также уточнить полномочия управляющего контрольным пакетом акций.

С точки зрения Ситникова, споры вокруг перехода контроля над ТоАЗом чреваты не только сбоями в работе предприятия и срывом поставок, но даже политическими последствиями государственного уровня. По некоторым данным, Сергей Махлай, заочно осужденный в РФ и проживающий за границей, принял американское гражданство. Если это так, он может обратиться за защитой в Минюст США.

"В итоге могут быть введены американские санкции как против "Тольяттиазота", так и против миноритарного акционера, который владеет в том числе "Уралкалием". А это уже серьезное последствие для государства",

– пояснил "Утру" эксперт FCG. Впрочем, по его мнению, Дмитрий Мазепин не мог не учитывать эти риски, и раз он пошел на такие действия, значит, у него были на это основания.

В целом, эксперты полагают, что главное сейчас – стабильная и безопасная работа самого "Тольяттиазота". Несмотря на споры между владельцами предприятия и тянущиеся уголовные процессы, предприятие всегда работало хорошо, подчеркивает президент Российского союза химиков Виктор Иванов. Важно, чтобы и сегодня между сотрудниками и новым руководством было найдено взаимопонимание, и инженерно-технический персонал мог грамотно выполнять свои задачи.

"Борьба акционеров там длится уже много лет. Но пока никаких проблем в работе предприятия не было. С точки зрения химической опасности, это крайне серьезное предприятие. К нему нужно относиться очень строго и бережно. И вопросы безопасности там всегда были на первом месте. Сейчас главное, чтобы скандалы, смена руководства не отразилась на работе предприятия. Вот что беспокоит в первую очередь и местных жителей, и руководство региона, и всех нас",

– высказался Виктор Иванов в беседе с изданием "Утро".

Что касается управления "Тольяттиазотом", то в деле рано ставить точку. Сергей Махлай в комментарии Forbes заявил, что смена директоров ТоАЗа проведена незаконно. Он намерен ее оспаривать. Как и вопрос о собственном банкротстве. Во вторник, 30 ноября, жалобу на приговор должны рассматривать в Шестом кассационном суда общей юрисдикции. Предыдущие жалобы были отклонены.