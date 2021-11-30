Российского лидера тревожат некоторые внутренние проблемы РФ

Во вторник, 30 ноября, президент России Владимир Путин принял участие в 13-м инвестиционном форуме "Россия зовет!". Глава государства откровенно рассказал о том, что не дает ему спокойно спать по ночам.

Трансляция выступления Путина появилась на Ютуб-канале "РБК".

"Наш коллега из Катара, только что задававший вопрос, спросил, что не дает спать по ночам…" – произнес Владимир Владимирович.

Российский лидер не стал уходить от ответа. Он признался, что его сильно тревожат некоторые внутренние проблемы РФ. Первое место по значимости, как отметил Путин, занимает демографический кризис.

Президент напомнил, что Российская Федерация в прошлом сталкивалась с двумя серьезными спадами в численности населения. Первый был спровоцирован Великой Отечественной войной, которая унесла жизни более 20 миллионов человек.

Во второй раз демографический кризис наступил после развала СССР.

Ранее Путин дал правительству срочное поручение на фоне тревожных новостей про новый штамм COVID-19. Речь идет о так называемом "омикроне", который гораздо агрессивнее и опаснее своих предшественников. Глава государства сообщил о том, что необходимо в кратчайшие сроки обновить план противоэпидемиологических действий.