Программы работают лишь на определенной территории

Киберспециалисты сообщили об обнаружении двенадцати приложений, которые обходят защитные механизмы платформы Play Маркет у пользователей системы Android. Программы загружают в смартфон вредоносное ПО при работе на определенной территории, включая Россию.

Среди российких банков под угрозой оказались Сбербанк, Тинькофф, "Уралсиб", Почта-банк и ОТП-банк – вредоносные программы шифруются под сканеры для документов и QR-кодов, отслеживая в приложениях данные их клиентов, передает МИР24.

К примеру, одно из приложений – Anasta – работает в виде сканера QR-кодов. После установки оно определяет, есть ли необходимость в загрузке вируса на телефон. При соответствии условий пользователю предлагается установить "Обновление", которое подразумевает установление неизвестных компонентов. Так загружается вредоносный код, запрашивающий разрешение на полный доступ к телефону.



