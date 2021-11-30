Внешность телохранителя Байдена восхитила народ

Внешность телохранителя Байдена восхитила народ
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Охранник хозяина Овального кабинета стал звездой Интернета

В Сети обратили внимание на привлекательную внешность телохранителя президента США Джо Байдена. Видео, на котором запечатлен молодой человек, появилось в аккаунте одной из пользовательниц "ТикТока".

На записи можно увидеть темноволосого парня в солнечных очках. Он был одет в синий джемпер, светло-бежевые штаны, черный тренч и коричневые кожаные туфли. Молодой человек остановился перед толпой американцев и огляделся по сторонам. В какой-то момент к нему подошел мужчина – по всей видимости, они были коллегами. Телохранитель Байдена одарил знакомого лучезарной улыбкой и протянул ему руку в знак приветствия.

Пользовательница "ТикТока" тайно сняла охранника хозяина Овального кабинета.

"Когда не я одна смотрела на агента Секретной службы", – подписала видео жительница Америки.

По некоторым данным, запись была сделана 28 ноября 2021 года. В тот день Байден вместе с близкими отправился на прогулку по центру Нантакета. В целях безопасности президента США сопровождали телохранители.

@magsmur @Matthew Notarangelo I called dibs first #presidentbiden #nantucket #fyp #joebiden #massachusetts ♬ 오리지널 사운드 - e4rl___

В комментариях под видео интернет-пользователи принялись заваливать симпатичного парня комплиментами. Одна из пользовательниц Сети пошутила, что хотела бы оказаться арестованной таким красавцем.

Ранее Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Американский лидер запутался в подсказках суфлера во время своего выступления. На данный конфуз обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева.

Источник: ТикТок ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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