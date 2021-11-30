Лайнер уже перевели из цеха окончательной сборки

Авиастроительная корпорация "Иркут", входящая в состав "Ростеха", завершила постройку первой модели МС-21-300. Крыло судна выполнено из полимерного композита отечественного производства, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Согласно приведенным данным, лайнер днем ранее перевели уже в летно-испытательное подразделение из сборочного цеха. Самолет прошел необходимые проверки, в скором времени лайнер поднимется в воздух, указывает radio1.news.

По словам генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова, прочные и легкие композиты позволили увеличить длину крыла и улучшить аэродинамику.