За главный праздничный атрибут придется отдать от 600 рублей и выше

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский рассказал, сколько денег придется отдать за новогоднюю елку. Его слова приводит РИАМО.

Минимальная стоимость главного праздничного атрибута на елочных базарах составляет около 600 рублей. За эту сумму можно приобрести маленькую зеленую красавицу на подставке.

Русская ель или сосна обойдется дороже. Цена зависит от высоты дерева: метровое-полутораметровое стоит примерно 1000 рублей, до двух метров – 1500 рублей, от двух до двух с половиной метров – 2000 рублей, до трех метров – 2500 рублей.

Можно собрать и букет из еловых лап. За одну ветку придется отдать 150 рублей. Новогодний букет из сибирской пихты оценивается в 300 рублей.

Пихта Нордмана из Дании стоит от 3500 тысяч рублей, а пихта Фразера из Америки – от 6200 рублей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".