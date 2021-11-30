Упавшие заборы и поваленные деревья: последствия мощного ветра в Подмосковье

Циклон "Бенедикт" застал жителей региона врасплох

Ураганный ветер повалил конструкции и деревья в Московской области. Видео с последствиями непогоды начали появляться в социальных сетях.

Столичный регион оказался под властью циклона "Бенедикт". Именно он стал причиной ненастья, заставшего врасплох местных жителей.

В Одинцовском округе одно дерево упало на проезжую часть, а другое задело электропровод. В городе Протвино сильный ветер снес часть металлического забора.

В Щелкове рухнули ограждения, а в Долгопрудном пострадали два светофора, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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