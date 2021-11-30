Уставший наследник престола обратил на себя внимание журналистов

На торжественной церемонии инаугурации президента Барбадоса, которым стала избранный лидер Сандра Мейсон, присутствовал наследник британского престола. Принц Чарльз прибыл на меропритие, где должен был выступить с официальной речью по случаю смены конституционного строя – остров вышел из-под контроля Великобритании 30 ноября.

В ходе церемонии Мейсон принесла присягу, став первым президентом республики. Однако принц Чарльз упустил этот торжественный момент – старший сын Елизаветы II не смог противиться одолевающему его чувству сна и задремал.

От западных СМИ не укрылись закрыты глаза 73-летнего Чарльза. Как только он прикрыл веки, перед ним вспыхнули камеры присутствовавших репортеров.

Журналисты из Daily Mail нашли оправдание брату покойной принцессы Дианы – мол, принц Уэльский сильно устал после долгого перелета. От карибского острова до Великобритании – больше шести с половиной тысяч километров. К тому же, разница во времени составляет четыре часа. Мероприятие назначили на поздний срок: инаугурация началась в 23:30 по местному времени.



Однако принц Уэльский, несмотря на усталость, нашел в себе силы выступить с официальной речью. Наследник престола признал "ужасающее зверство рабства" и заявил, что члены королевской семьи сожалеют о своем участии в работорговле прошедших столетий.

Moment Prince Charles falls ASLEEP at midnight ceremony to mark Barbados becoming a republic https://t.co/6cBQfPZWJw — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 30, 2021

"Создание новой республики стало новым началом. Местные жители были необычайно стойкими и смогли проложить себе путь из мрачных страниц нашего прошлого, из ужасающего рабства, запятнавшего нашу историю", – высказался Чарльз.

Новообъявленная республика, которой Лондон в устоявшихся традициях парада извинений принес сожаления из-за давней работорговли, уже избрала себе национального героя: им оказалась певица Рианна.

Во время климатической конференции, которая прошла в Глазго, не смог сдержаться глава британского правительства Борис Джонсон – министр тоже уснул.