На торжественной церемонии инаугурации президента Барбадоса, которым стала избранный лидер Сандра Мейсон, присутствовал наследник британского престола. Принц Чарльз прибыл на меропритие, где должен был выступить с официальной речью по случаю смены конституционного строя – остров вышел из-под контроля Великобритании 30 ноября.

В ходе церемонии Мейсон принесла присягу, став первым президентом республики. Однако принц Чарльз упустил этот торжественный момент – старший сын Елизаветы II не смог противиться одолевающему его чувству сна и задремал.

От западных СМИ не укрылись закрыты глаза 73-летнего Чарльза. Как только он прикрыл веки, перед ним вспыхнули камеры присутствовавших репортеров.

Журналисты из Daily Mail нашли оправдание брату покойной принцессы Дианы – мол, принц Уэльский сильно устал после долгого перелета. От карибского острова до Великобритании – больше шести с половиной тысяч километров. К тому же, разница во времени составляет четыре часа. Мероприятие назначили на поздний срок: инаугурация началась в 23:30 по местному времени.



Однако принц Уэльский, несмотря на усталость, нашел в себе силы выступить с официальной речью. Наследник престола признал "ужасающее зверство рабства" и заявил, что члены королевской семьи сожалеют о своем участии в работорговле прошедших столетий.

Moment Prince Charles falls ASLEEP at midnight ceremony to mark Barbados becoming a republic https://t.co/6cBQfPZWJw