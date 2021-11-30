Москва возглавила рейтинг европейских городов по инновациям в сфере борьбы с коронавирусом

Москва возглавила рейтинг европейских городов по инновациям в сфере борьбы с коронавирусом
Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/www.globallookpress.com
В мировом списке российская столица – на третьей строчке

Москву признали лучшей среди городов Европы по инновациям, которые помогают сформировать устойчивость к ковиду. Столица РФ обогнала Лондон и Барселону.

В мировом рейтинге Москва находится на третьем месте, уступая лишь Сан-Франциско и Нью-Йорку. Такие данные приводит исследовательское агентство StartupBlink.

Такие высокие показатели стали возможны благодаря применению порядка 50 решений в сфере борьбы с коронавирусом. В их числе методика с использованием компьютерного зрения, в основе которой – искусственный интеллект. С ее применением рентгенологи смогли провести анализ свыше трех миллионов исследований.

Также среди достижений технологии, призванные адаптировать жизнь москвичей в период пандемии ковида. Речь идет о проектах в сферах удаленной работы, онлайн-образования, электронной коммерции и др. Используемые в российской столице меры оценивали с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику.

Стоит отметить, что Москва не прибегала к крайним мерам в борьбе с распространением коронавируса. Основной упор сделали на профилактику ковида. Так, в городе увеличили число пунктов бесплатного экспресс-тестирования на вирус, развивали возможности телемедицины и онлайн-обучения.

Даже в пиковые периоды заболеваемости ковидом в Москве не останавливалась плановая и экстренная медпомощь благодаря накопленному системой здравоохранения запасу прочности.

Московские власти оказывают поддержку бизнесу с помощью льгот и субсидий. В 2021 году ее получили порядка 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

Рейтинг, о котором идет речь, составляют на основе  глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом . Оцениваются около сотни ведущих городов и 40 государств. Эту карту создали в 2020 году.

Проекты, которые рассматривались, должны были отвечать трем критериям. Это инновационность, релевантность и достоверность.

Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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