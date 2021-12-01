В Сети рассказали о самых известных в советские годы ограничениях

В Сети решили составить перечень самых популярных запретов, которые существовали во времена Совеского Союза. В рейтинге оказались не только ограничения на законодательном уровне, но и определенные нормы поведения, которые считались в существовавшем ранее обществе недозволенными.

Свободная поездка в зарубежные страны

Журналисты указывают, что сегодня, если не брать во внимание коронавирус, россияне могут приобрести путевку и взять билеты, забронировав отель и оформив визу. Однако такая свобода у советского человека отсутствовала – чтобы получить разрешение, нужно было пройти ряд бюрократических процедур.

Критика государственной власти

Антисоветизм – критика, направленная против советского строя и государственной системы, каралась уголовным кодексом.

Валютные операции

Свободной скупки иностранной валюты не было. За подобное можно было попасть под статью УК. Те, кто смог добиться выезда за границу, меняли валюту на рубли, однако с минимальной суммой.

Операции с недвижимостью

Авторы подборки считают странным отсутствие возможностей для операций по продаже недвижимости. Однако подобное явление вполне очевидно – в условиях отсутствия частной собственности владельцем всех жилых домов выступало государство, которое предоставляло населению дачи и квартиры.

Свободное плавание после диплома

После получения "вышки" выпускник не мог сразу пойти на работу. Вчерашние студенты отрабатывали некоторое время по распределительной системе. Однако после этого они получали гарантированное рабочее место по освоенной специальности.

Прописка по новому месту

Миграционное законодательство отличалось от действующего – человек был всегда привязан к своему месту жительства, если не считать исключения. Прописка имела разрешительный характер – на заработки в столицы республик жители села не могли приехать поездом и батрачить уже на следующий день, хотя в этом и отсутствовала необходимость.

Запрет на определенную литературу

В советские годы в магазинах было невозможно сыскать произведения Оруэлла, скандальные романы Солженицына, а также классику Булгакова, пишет MK.

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