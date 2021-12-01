Потерявшихся собак и кошек можно найти через mos.ru

Сервис уже помог вернуться домой более 150 домашним любимцам

Первому городскому сервису по поиску домашних животных в Москве исполняется год. Он был запущен на платформе mos.ru в декабре прошлого года. С тех пор там было размещено более 1300 объявлений о потерявшихся собаках и кошках, более 150 питомцев с его помощью уже нашли своих хозяев.

Разместить объявление можно как о потерявшемся любимце, так и найденном на улице домашнем животном. Для этого нужно зайти на mos.ru в раздел "Животные и окружающий мир" каталога услуг и выбрать сервис "Поиск животных".

"Сервис работает по принципу электронной доски объявлений: позволяет обмениваться информацией о пропавших и найденных животных, что значительно увеличивает их шансы на быстрое возвращение домой",

– рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий. В объявлении можно подробно описать животное, загрузить его фотографию, отметить на интерактивной карте место, где животное видели в последний раз или, наоборот, нашли.

Кроме того, можно подписаться на обновление реестра: если в сервисе появится подходящее по параметрам поиска объявление, на электронную почту придет уведомление.

Работу поискового сервиса обеспечивает ветеринарная автоматизированная система (ВетАС). С ее помощью можно онлайн записывать питомца на прием в ветеринарную клинику. Система напомнит владельцам о плановых профилактических и противоэпизоотических мероприятиях, проинформирует об объявлении карантина по различным болезням.