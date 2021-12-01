Лучшие рестораны мира по версии The World's 50 Best Restaurants объявят в Москве

Презентация международного гастрономического рейтинга состоится летом 2022 года

Рейтинг The World's 50 Best Restaurants является ориентиром в мире международной гастрономической индустрии. Церемонии, на которых торжественно объявляли лучших из лучших, ранее проходили в Лондоне, Нью-Йорке, Мельбурне, Сингапуре. Организатором очередной церемонии, которая состоится в июле 2022 года, выбрали Москву.

"Ресторанная индустрия Москвы в последние годы уверенно заявляет о себе. Поэтому абсолютно очевидно было выбрать этот город местом проведения церемонии The World’s 50 Best Restaurants",

– рассказал управляющий директор проекта Тим Брук-Уэбб.

В Москве с готовностью откликнулись на предложение. Во-первых, наша столица очень гостеприимна, во-вторых, тут есть что посмотреть с точки зрения культурно-исторического наследия. Для гурманов тут тоже много всего привлекательного.

"Два крупнейших профессиональных события – предстоящая церемония и недавняя презентация гида “Мишлен” – еще раз подчеркивают, что Москва по праву входит в число международных гастрономических центров",

– прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В рейтинг The World's 50 Best Restaurants попадают кафе и рестораны, где можно получить уникальные гастрономические впечатления, познакомиться с мировыми кулинарными тенденциями и авторской кухней. В последнюю версию топ-50 вошло сразу два столичных ресторана.

Ранее Москва стала первым городом в СНГ, чьи рестораны отметили в знаменитом гастрономическом путеводителе "Мишлен".