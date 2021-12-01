Столичные кондитеры подготовили более 60 вариантов подарков к Новому году

Столичные кондитеры подготовили более 60 вариантов подарков к Новому году
Фото: mos.ru
Производство конфет и шоколада перед праздниками увеличили

Московские кондитерские фабрики основательно подготовились к Новому году. Специально к празднику они сформировали более 60 вариантов сладких подарков на любой вкус и кошелек. При этом объем поставок в магазины заметно вырос по сравнению с прошлым годом.

Сейчас в Москве работают 14 производителей шоколада, конфет, карамели, ирисок и других кондитерских изделий. Готовиться к Новому году они начали в сентябре, перейдя на трехсменный график. Поэтому, несмотря на растущую популярность московских сладостей, можно быть уверенными, что их хватит на всех желающих.

"Если в прошлом году в продажу поступило около 2,5 тыс. тонн подарочных наборов, то в этом году цифра увеличилась на 20% и составила более 3 тыс. тонн",

– рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Часть подарочных наборов передадут в благотворительные фонды. Остальную продукцию отправят на прилавки магазинов в разные регионы России. Кроме того, столичные новогодние подарки пользуются спросом за рубежом. У холдинга "Объединенных кондитеров", в который входят фабрики "Красный Октябрь", "РотФронт", "Бабаевский", заключены контракты на поставки в 45 стран мира, включая Японию, Новую Зеландию и другие отдаленные уголки планеты.

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Поток сознания": Киев оценил слова Лукашенко о признании Крыма

На Украине решили смотреть на действия лидера, а не на высказывания

Обороноспособность США пошатнулась из-за "Северного потока-2"

Русофобы в Вашингтоне готовы пожертвовать безопасностью собственной страны, лишь бы навредить Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей