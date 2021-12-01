Столичные кондитеры подготовили более 60 вариантов подарков к Новому году

Производство конфет и шоколада перед праздниками увеличили

Московские кондитерские фабрики основательно подготовились к Новому году. Специально к празднику они сформировали более 60 вариантов сладких подарков на любой вкус и кошелек. При этом объем поставок в магазины заметно вырос по сравнению с прошлым годом.

Сейчас в Москве работают 14 производителей шоколада, конфет, карамели, ирисок и других кондитерских изделий. Готовиться к Новому году они начали в сентябре, перейдя на трехсменный график. Поэтому, несмотря на растущую популярность московских сладостей, можно быть уверенными, что их хватит на всех желающих.

"Если в прошлом году в продажу поступило около 2,5 тыс. тонн подарочных наборов, то в этом году цифра увеличилась на 20% и составила более 3 тыс. тонн",

– рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Часть подарочных наборов передадут в благотворительные фонды. Остальную продукцию отправят на прилавки магазинов в разные регионы России. Кроме того, столичные новогодние подарки пользуются спросом за рубежом. У холдинга "Объединенных кондитеров", в который входят фабрики "Красный Октябрь", "РотФронт", "Бабаевский", заключены контракты на поставки в 45 стран мира, включая Японию, Новую Зеландию и другие отдаленные уголки планеты.