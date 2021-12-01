Волонтеры Москвы присоединились к акции "Мы Вместе"

Волонтеры Москвы присоединились к акции "Мы Вместе"
Фото: АГН «Москва» / Сергей Киселев
Добровольцы помогают жителям, оказавшимся на самоизоляции из-за коронавируса

К акции #МыВместе присоединились более 3500 московских волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Новый этап акции начался 22 октября, когда столица готовилась к периоду нерабочих дней из-за коронавируса. Добровольцы доставляли пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями, которым необходимо соблюдать домашний режим, продукты, лекарства, товары первой необходимости. С окончанием периода нерабочих дней акцию было решено продолжить.

"За последние несколько лет волонтеры стали реальной силой и поддержкой во всех важных социальных проектах и добрых начинаниях",

– подчеркнула председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. По ее словам, волонтерство в столице развивается, неравнодушных людей, готовых оказать помощь окружающим, становится все больше, передает ТАСС.

Желающие присоединиться к акции "МыВместе" в качестве добровольца могут зарегистрироваться на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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