Собянин рассказал об уникальном проекте реставрации ГЭС-2

Для восстановления здания привлекли архитекторов с мировым именем

После масштабной программы по обновлению в Москве открывается Дом культуры ГЭС-2, ставший центральным проектом реставрации 2021 года. В столице не только получилось спасти памятник с богатой историей, но и придать ему общественную пользу для местного населения, указал мэр Москвы Сергей Собянин.

ГЭС-2 можно смело назвать сердцем общественного пространства. По этой причине в проект включили реконструкцию Патриаршего пешеходного моста и благоустройство части Болотной набережной. Теперь этот район можно смело считать одним из самых красивых в центральной части столицы. В разработке проекта реставрации принимало участие архитектурное бюро с мировой репутацией – Renzo Piano Building Workshop.

Местные власти давно работают над сохранением памятников столицы – за десять лет в Москве отреставрировали 1700 зданий. В 2021 году удалось спасти Большой Москворецкий мост, гимназию Медведниковых, исторические скульптуры на площади Гагарина и множество других объектов.

Однако на достигнутом останавливаться не собираются: под сводами ГЭС-2 организуют проведение кинопоказов и выставок, а также перфомансов. Гостям дадут возможность зайти в книжный, сходить в библиотеку и посидеть в кафе. На крыше подземного паркинга высадили сотни деревьев и тысячи кустарников.

Построенное в начале прошлого столетия здание ГЭС-2 уникально – чего стоит одна стеклянная крыша, которую выполнили по проекту инженера Николая Сушкина при участии Владимира Сухова. Столетие ГЭС-2 функционировала по своему прямому назначению – обеспечивала энергией трамваи и здания в центре города. В ходе реставрации специалистам удалось восстановить историческое пространство – два больших открытых зала. Привели в порядок и историческую лестницу с кованным ограждением и метлахской плиткой. Восстановили облик фасадов, включая стальные рамы огромных окон.