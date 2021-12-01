Температура воздуха продолжит падать

Жителям Московской области дали прогноз на ближайшие несколько дней. По словам эксперта, в столичном регионе похолодает на несколько градусов.

С северо-запада на Московскую область надвигаются снеговые облака. Это значит, что стоит ожидать снегопада. При этом, как отметил сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", осадки будут кратковременными.

Столбик термометра может опуститься до -6°C. Установится облачная погода с порывами ветра 4-9 метров в секунду.

К пятнице в регионе станет немного теплее. Однако это не спровоцирует таяние снежного покрова. В некоторых местах его высота достигает 16 сантиметров.