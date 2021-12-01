Синоптик предупредил жителей столичного региона о морозе

Температура воздуха продолжит падать

Жителям Московской области дали прогноз на ближайшие несколько дней. По словам эксперта, в столичном регионе похолодает на несколько градусов.

С северо-запада на Московскую область надвигаются снеговые облака. Это значит, что стоит ожидать снегопада. При этом, как отметил сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", осадки будут кратковременными.

Столбик термометра может опуститься до -6°C. Установится облачная погода с порывами ветра 4-9 метров в секунду.

К пятнице в регионе станет немного теплее. Однако это не спровоцирует таяние снежного покрова. В некоторых местах его высота достигает 16 сантиметров.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Поток сознания": Киев оценил слова Лукашенко о признании Крыма

На Украине решили смотреть на действия лидера, а не на высказывания

Обороноспособность США пошатнулась из-за "Северного потока-2"

Русофобы в Вашингтоне готовы пожертвовать безопасностью собственной страны, лишь бы навредить Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей