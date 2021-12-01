Россиянам предрекли резкий рост цен на бензин

Пользователь сравнил текущую стоимость с ценником десятилетней давности

Житель Королева решил сравнить текущие цены на бензин с теми, которые были десять лет назад. По словам пользователя, за прошедший период бензин и солярка "рванули в космос".

Мужчина поделился фотографией, сделанной на автозаправочной станции. АИ-92 в цене составляет 47,7 рубля за литр, АИ-95 – 51,7. А в 2011 году, сообщил горожанин, цены были на уровне 22,67 и 24,5 рубля соответственно, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ситуацию прокомментировал эксперт Игорь Качалов, указавший, что только за этот год стоимость топлива выросла на 10-15%. По мнению специалиста, речь идет об историческом максимуме. Подобная тенденция получит развитие и в 2022 году.

Источник: Instagram • Требует проверки
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Поток сознания": Киев оценил слова Лукашенко о признании Крыма

На Украине решили смотреть на действия лидера, а не на высказывания

Обороноспособность США пошатнулась из-за "Северного потока-2"

Русофобы в Вашингтоне готовы пожертвовать безопасностью собственной страны, лишь бы навредить Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей