Пользователь сравнил текущую стоимость с ценником десятилетней давности

Житель Королева решил сравнить текущие цены на бензин с теми, которые были десять лет назад. По словам пользователя, за прошедший период бензин и солярка "рванули в космос".

Мужчина поделился фотографией, сделанной на автозаправочной станции. АИ-92 в цене составляет 47,7 рубля за литр, АИ-95 – 51,7. А в 2011 году, сообщил горожанин, цены были на уровне 22,67 и 24,5 рубля соответственно, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ситуацию прокомментировал эксперт Игорь Качалов, указавший, что только за этот год стоимость топлива выросла на 10-15%. По мнению специалиста, речь идет об историческом максимуме. Подобная тенденция получит развитие и в 2022 году.