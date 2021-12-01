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Американский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого произошел смертельный выстрел в оператора Галину Хатчинс. Об этом сообщает Reuters.
Продюсер указал, что не спускал курок, равно как и не направлял огнестрельное оружие на оператора.
"Нет-нет-нет. Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы на него спусковой крючок. Никогда", – заявил актер.
Алек также сообщил, что не имеет ни малейшего представления о том, каким образом пуля могла попасть на съемочную площадку вестерна, снимавшегося недалеко от Санта-Фе.
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