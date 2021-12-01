Болдуин опроверг причастность к стрельбе на съемках "Ржавчины"

Артист заявил, что никогда не стал бы направлять на человека пистолет

Американский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого произошел смертельный выстрел в оператора Галину Хатчинс. Об этом сообщает Reuters.

Продюсер указал, что не спускал курок, равно как и не направлял огнестрельное оружие на оператора.

"Нет-нет-нет. Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы на него спусковой крючок. Никогда", – заявил актер.

Алек также сообщил, что не имеет ни малейшего представления о том, каким образом пуля могла попасть на съемочную площадку вестерна, снимавшегося недалеко от Санта-Фе.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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