Артист заявил, что никогда не стал бы направлять на человека пистолет

Американский актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого произошел смертельный выстрел в оператора Галину Хатчинс. Об этом сообщает Reuters.

Продюсер указал, что не спускал курок, равно как и не направлял огнестрельное оружие на оператора.

"Нет-нет-нет. Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы на него спусковой крючок. Никогда", – заявил актер.

Алек также сообщил, что не имеет ни малейшего представления о том, каким образом пуля могла попасть на съемочную площадку вестерна, снимавшегося недалеко от Санта-Фе.