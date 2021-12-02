Как украсить елку на Новый год для привлечения счастья: приметы и суеверия

Как украсить елку на Новый год для привлечения счастья: приметы и суеверия
Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Зеленая красавица считается источником положительной энергетики

С наступлением зимы россияне берутся за украшение дома. Неотъемлемым атрибутом Нового года считается елка. Расскажем, какие существуют приметы и суеверия, связанные с этим деревом.

Чтобы привлечь к себе удачу и благополучие, необходимо серьезно подойти к выбору новогодних игрушек. Эксперты советуют украшать елку преимущественно шарами. Отсутствие острых углов в них символизирует спокойную жизнь без проблем и лишений.

В первую очередь нужно установить на елке звезду. Только потом можно украшать зеленую красавицу игрушками и мишурой. Когда по прошествии всех праздников вы приметесь за разбор главного атрибута Нового года, не забудьте сначала снять верхушку.

Последнюю оставшуюся на елке игрушку не стоит убирать в коробку ко всем остальным украшениям. Лучше повесьте ее над входной дверью. В соответствии с суеверием, она будет оберегать всех членов семьи от негативной энергетики.

Не стоит переживать, если вы случайно разбили новогоднюю игрушку. Просто загадайте желание, а после избавьтесь от осколков. Считается, что ваша мечта обязательно воплотится в жизнь.

Зеленая красавица считается источником положительной энергетики. Поэтому если у вас дома будет стоять живая елочка, обязательно после празднования Нового года соберите несколько иголок и положите их в укромное место. Это будет защищать вас и ваших близких от злых людей.

Место, где стояла елка, будет еще долгое время "источать" светлую энергетику. Поэтому если вас мучают какие-либо недуги, то просто поставьте там стул и посидите несколько минут. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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